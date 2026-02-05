La stringe chi è a digiuno

SOLUZIONE: CINTOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stringe chi è a digiuno" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stringe chi è a digiuno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cintola? Il termine si riferisce a una parte del corpo che si trova intorno al ventre, spesso associata a un simbolo di rinascita o di identità. Viene anche chiamato in modo colloquiale come un punto che può rappresentare un legame tra diverse parti, ma in senso letterale è quella zona che si trova tra il torace e l’addome. La parola richiama anche un cordone o un anello che unisce due elementi.

In presenza della definizione "La stringe chi è a digiuno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stringe chi è a digiuno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cintola:

C Como I Imola N Napoli T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stringe chi è a digiuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

