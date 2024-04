La Soluzione ♚ Fa l ufficio delle bretelle La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fa l ufficio delle bretelle. CINTOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Fa l ufficio delle bretelle: La Sacra Cintola, chiamata anche Sacro Cingolo (o Cinghio), è considerata la cintura della Madonna ed è la reliquia più preziosa di Prato, fulcro della religiosità cittadina. È custodita nell'omonima cappella del Duomo e l'8 settembre, Natività di Maria, viene esposta con particolare solennità durante il Corteggio Storico. La Sacra Cintola è una sottile striscia (lunga 87 centimetri) di lana finissima di capra, di color verdolino, broccata in filo d'oro, gli estremi sono nascosti da una nappa su un lato e da una piegatura sul lato opposto (tenute da un nastrino in taffetà verde smeraldo), che la tradizione vuole che appartenesse alla ... Altre Definizioni con cintola; ufficio; bretelle; La stringe chi digiuna; Si stringe digiunando; L ufficio dell assicuratore; Un ufficio della Finanza; Tutina con bretelle; Cerca altre soluzioni cruciverba

CINTOLA

