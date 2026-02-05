Sostituì il piroscafo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostituì il piroscafo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostituì il piroscafo' è 'Motonave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOTONAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostituì il piroscafo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostituì il piroscafo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Motonave? Una motonave è un mezzo di trasporto marittimo che prese il posto dei più vecchi piroscafi, offrendo maggiore capacità e affidabilità. Questi navi moderne si sono evolute per trasportare passeggeri e merci più velocemente e in modo più efficiente rispetto ai tradizionali velieri a vapore. La loro introduzione ha rivoluzionato le rotte commerciali e di viaggio, rendendo il trasporto marittimo più sicuro e pratico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sostituì il piroscafo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Motonave

Quando la definizione "Sostituì il piroscafo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostituì il piroscafo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Motonave:

M Milano O Otranto T Torino O Otranto N Napoli A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostituì il piroscafo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Imbarcazione con motore a combustione internaPrese il posto del piroscafoSostitui l lgeLa sostituì l IVA nel 1972La città che sostituì come capitale KarachiLo sostituì lo spinterogenoUn piroscafo per servizio civile