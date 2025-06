Imbarcazione con motore a combustione interna nei cruciverba: la soluzione è Motonave

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbarcazione con motore a combustione interna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Imbarcazione con motore a combustione interna' è 'Motonave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTONAVE

Curiosità e Significato di Motonave

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Motonave, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Motonave? Una motonave è un'imbarcazione dotata di motore a combustione interna, progettata per navigare su lunghe distanze e trasportare passeggeri o merci. È spesso utilizzata in ambito marittimo per viaggi più impegnativi rispetto alle barche a remi o a vela. La sua potenza e autonomia la rendono ideale per operazioni commerciali e di trasporto, rappresentando un elemento chiave nel trasporto marittimo moderno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un motore a combustione internaPiccola imbarcazione a motore con struttura rigidaUn motore per aerei a combustione intermittenteAerei senza motoreDanneggia il motore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Motonave

Hai trovato la definizione "Imbarcazione con motore a combustione interna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R S A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRRISA" IRRISA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.