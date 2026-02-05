Il sale che si usa a tavola

SOLUZIONE: FINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il sale che si usa a tavola" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sale che si usa a tavola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Fino? Il termine si riferisce a un sale di consistenza leggera e sottile, spesso usato per insaporire i piatti a tavola. Si distingue per la sua texture delicata e la facilità di dosaggio, rendendolo ideale per arricchire i sapori senza sovrastare. È un elemento comune nelle cucine di tutto il mondo, apprezzato per la sua capacità di migliorare il gusto dei cibi con eleganza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il sale che si usa a tavola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sale che si usa a tavola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fino:

F Firenze I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sale che si usa a tavola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

