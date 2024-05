Un condimento in polvere

Sostantivo

Curiosità su: Il sale da cucina è un ingrediente di cucina, costituito quasi completamente da cloruro di sodio (ovvero il sale sodico dell'acido cloridrico). A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore e con un odore poco accentuato e un sapore caratteristico. In Italia, si trova principalmente in commercio distinto in "sale grosso" e "sale fino" a seconda della dimensione dei cristalli, e a seconda del tipo di produzione in "sale marino" da salina e "salgemma" da miniera. In altri paesi, il sale è quasi sempre commercializzato in polvere più o meno fine.

ayu (plecoglossus altivelis)