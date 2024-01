La definizione e la soluzione di: Si usa a tavola per il dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Assuma compattezza e si serve, solitamente, freddo. è un dolce che presenta alcune varianti. oltre alla crema pasticcera, a volte si usa anche quella al cioccolato...

Con il termine posata si intende principalmente un utensile (come la forchetta, il coltello o il cucchiaio) che serve per mangiare o cucinare evitando il contatto tra il cibo e le mani.

Le posate sono realizzate principalmente in metallo; un tempo in argento, alluminio, ottone e alpacca, oggi acciaio inox, ma esistono anche posate in legno, corno o porcellana. Per la ristorazione veloce o per occasioni in cui non vi è la possibilità di lavare le posate come picnic o feste ci sono posate in plastica usa e getta, anche imbustate per motivi igienici.

Si dividono in posate da tavola, quelle usate per mangiare, e posate di servizio, sia quelle usate per servire i cibi a tavola che quelle usate in cucina per la preparazione dei cibi.

Italiano

Sostantivo

forchetta ( approfondimento) f sing (pl.: forchette)

posata da tavola, tipicamente a quattro punte (dette rebbi), adatta per mangiare cibi solidi (scacchi) attaccare simultaneamente con un proprio pezzo due pezzi avversari

Sillabazione

for | chét | ta

Pronuncia

IPA: /for'ketta/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

diminutivo di forca

Sinonimi

posata

( zoologia ) forcella, furcula

forcella, furcula (scacchi) inforcatura

Parole derivate

forchettata, forchettone

Proverbi e modi di dire

una buona forchetta : gran ghiottone

: gran ghiottone parlare in punta di forchetta

Alterati