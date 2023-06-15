Il medico del Pontefice

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il medico del Pontefice' è 'Archiatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCHIATRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il medico del Pontefice" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il medico del Pontefice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Archiatra? L'architetra è un professionista incaricato di curare gli aspetti architettonici e strutturali di edifici importanti, spesso legati a figure di grande rilievo religioso o civico. In passato, questa figura poteva assumere ruoli di grande responsabilità, collaborando strettamente con i sovrani e le istituzioni ecclesiastiche. La sua competenza si estendeva non solo alla progettazione, ma anche alla supervisione dei lavori, garantendo che ogni dettaglio rispecchiasse le esigenze del committente. La sua presenza era fondamentale per la realizzazione di opere di grande prestigio.

Il medico del Pontefice nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Archiatra

In presenza della definizione "Il medico del Pontefice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il medico del Pontefice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Archiatra:

A Ancona R Roma C Como H Hotel I Imola A Ancona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il medico del Pontefice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

