Vi risiede il Papa nei cruciverba: la soluzione è Santa Sede

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi risiede il Papa' è 'Santa Sede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTA SEDE

Curiosità e Significato di Santa Sede

Perché la soluzione è Santa Sede? La Santa Sede rappresenta l'ente supremo della Chiesa cattolica, con sede a Roma, e comprende il Papa e la sua autorità spirituale. È un'istituzione che esercita funzioni diplomatiche e pastorali in tutto il mondo, simbolo di unità e guida religiosa per milioni di fedeli. Conosciuta anche come la sede papale, è un punto di riferimento fondamentale per la cristianità globale.

Come si scrive la soluzione Santa Sede

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi risiede il Papa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

