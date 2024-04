La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il Pontefice lo recita alla finestra. ANGELUS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'Angelus (o Angelus Domini) è una preghiera cattolica in onore di Maria (madre di Gesù) che i devoti recitano in ringraziamento per il mistero dell'Incarnazione, l'«evento salvifico per cui, secondo il disegno del Padre, il Verbo, per opera dello Spirito Santo, si fece uomo nel grembo di Maria Vergine».Il testo trae ispirazione dal racconto dell'Annunciazione narrato nel Vangelo di Luca (1,26-38). Consiste essenzialmente di tre brevi testi che raccontano tale episodio, recitati come versetti e responsorio: . Angelus Domini nuntiavit Mariae. . Et concepit de Spiritu Sancto. . Ecce ancilla Domini. . Fiat mihi secundum verbum tuum. . ...

angelus m sing

(religione) , (cristianesimo) preghiera che riporta le parole dell'angelo che annuncia a Maria la nascita di Gesù

Sillabazione

àn | ge | lus

Pronuncia

IPA: /'adelus/

Etimologia / Derivazione

dalle parole iniziali latine della preghiera angelus Domini nuntiavit Mariae