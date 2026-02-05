Quello dell Italia è 0039

SOLUZIONE: PREFISSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello dell Italia è 0039" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello dell Italia è 0039". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Prefisso? Il prefisso 0039 rappresenta il codice internazionale assegnato all'Italia, utilizzato per effettuare chiamate dal estero verso il nostro Paese. È una sequenza numerica che identifica il paese in modo univoco nelle comunicazioni telefoniche internazionali. Quando si compone un numero dall'estero, è importante includere questo prefisso prima del numero locale. In questo modo si garantisce la corretta connessione con le linee italiane.

Quando la definizione "Quello dell Italia è 0039" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello dell Italia è 0039" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prefisso:

P Padova R Roma E Empoli F Firenze I Imola S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello dell Italia è 0039" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

