PREFISSO

Curiosità e Significato di Prefisso

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Prefisso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Prefisso? Il termine prefisso indica i numeri che si digitan prima del numero di telefono per chiamare un paese specifico, come l'Italia, che utilizza il prefisso 0039 o +39. Serve a identificare la nazione di destinazione e a instradare correttamente la chiamata attraverso le reti internazionali. Quindi, quando chiami l’Italia dall’estero, devi digitare il prefisso appropriato prima del numero locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello di Roma è 06Si aggiunge davanti ai nomiPer chi chiama l Italia dall estero è 0039In Italia si chiama quadratoUn antico popolo dell Italia centrale

P Padova

R Roma

E Empoli

F Firenze

I Imola

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O U G N B L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBLUNGO" OBLUNGO

