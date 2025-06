Quello di Roma è 06 nei cruciverba: la soluzione è Prefisso

PREFISSO

Curiosità e Significato di Prefisso

La parola Prefisso è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prefisso? Il termine prefisso indica il numero o la sequenza di cifre che si aggiungono all'inizio di un numero di telefono per identificarne la provenienza geografica o operatore. Ad esempio, il prefisso di Roma è 06. Questa sigla permette di distinguere le chiamate nazionali da quelle internazionali e di indirizzare correttamente le comunicazioni. In sostanza, il prefisso è il primo passo per connettersi con una determinata area.

Come si scrive la soluzione Prefisso

Non riesci a risolvere la definizione "Quello di Roma è 06"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

F Firenze

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

