È agli antipodi dell Italia

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È agli antipodi dell Italia' è 'Nuova Zelanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOVA ZELANDA

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Perché la soluzione è Nuova Zelanda? La Nuova Zelanda si trova all’altro capo del mondo rispetto all’Italia, posizionandosi nell’emisfero australe. Questa nazione insulare è conosciuta per le sue meraviglie naturali e paesaggi mozzafiato, diversi da quelli europei. La distanza geografica tra i due paesi è notevole, rendendo la Nuova Zelanda un luogo di grande interesse per chi cerca esperienze diverse. La sua posizione remota la rende unica e facilmente riconoscibile nel contesto globale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È agli antipodi dell Italia". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È agli antipodi dell Italia nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Nuova Zelanda

Se la definizione "È agli antipodi dell Italia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È agli antipodi dell Italia" conferma che la soluzione 'Nuova Zelanda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Nuova Zelanda

N Napoli U Udine O Otranto V Venezia A Ancona Z Zara E Empoli L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È agli antipodi dell Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nuova Zelanda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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