È agli antipodi dell Italia
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È agli antipodi dell Italia' è 'Nuova Zelanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NUOVA ZELANDA
Perché la soluzione è Nuova Zelanda? La Nuova Zelanda si trova all’altro capo del mondo rispetto all’Italia, posizionandosi nell’emisfero australe. Questa nazione insulare è conosciuta per le sue meraviglie naturali e paesaggi mozzafiato, diversi da quelli europei. La distanza geografica tra i due paesi è notevole, rendendo la Nuova Zelanda un luogo di grande interesse per chi cerca esperienze diverse. La sua posizione remota la rende unica e facilmente riconoscibile nel contesto globale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È agli antipodi dell Italia". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
È agli antipodi dell Italia nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Nuova Zelanda
Se la definizione "È agli antipodi dell Italia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È agli antipodi dell Italia" conferma che la soluzione 'Nuova Zelanda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Nuova Zelanda
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È agli antipodi dell Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nuova Zelanda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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