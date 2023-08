È necessario per possedere una pistola o un fucile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È necessario per possedere una pistola o un fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORTO D ARMI

Significato/Curiosita : E necessario per possedere una pistola o un fucile

Camerate per munizionamento militare (come il .303). risultava infatti molto più facile possedere un fucile a canna liscia. la rfi in india convertì un numero... Con porto d'armi (più formalmente licenza di porto d'armi) s'intende un'autorizzazione concessa ai cittadini da parte delle autorità di pubblica sicurezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È necessario per possedere una pistola o un fucile : necessario; possedere; pistola; fucile; Maggiori del necessario ; necessario sostanziale; Un carico che in auto è necessario segnalare; Il poltrone vi sta più del necessario ; Poco necessario ; Un modo di possedere l auto... senza acquistarla; L impugnatura della pistola ; Una pistola a tamburo rotante; Tipo di pistola ; Un abbreviazione epistola re; Lo è la pistola senza proiettili; fucile da caccia a canne mozze; La cinghia del fucile ; Posizione militare col calco del fucile a terra; Spari simultanei di fucile ria; fucile a canne mozze associato alla mafia;

