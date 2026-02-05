Pericolosi come certi salti acrobatici

SOLUZIONE: MORTALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pericolosi come certi salti acrobatici" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pericolosi come certi salti acrobatici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mortali? Questa parola descrive situazioni o comportamenti che comportano un rischio elevato di perdere la vita, spesso associati a imprevedibili e rischiosi movimenti come quelli di un salto acrobatico. È usata per indicare che il pericolo di conseguenze fatali è molto alto, rendendo improbabile un esito positivo. In contesti estremi, si riferisce a azioni che possono portare alla morte.

Per risolvere la definizione "Pericolosi come certi salti acrobatici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pericolosi come certi salti acrobatici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mortali:

M Milano O Otranto R Roma T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pericolosi come certi salti acrobatici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

