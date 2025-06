Rispetto agli dei sono molto... comuni nei cruciverba: la soluzione è Mortali

Home / Soluzioni Cruciverba / Rispetto agli dei sono molto... comuni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rispetto agli dei sono molto... comuni' è 'Mortali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTALI

Curiosità e Significato di Mortali

Hai risolto il cruciverba con Mortali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Mortali.

Perché la soluzione è Mortali? La parola mortal indica tutto ciò che è destinato a finire, a morire, a non essere eterno. È usata per descrivere gli esseri umani e tutte le creature soggette alla nascita e alla morte. In un senso più ampio, sottolinea la natura effimera e comune di tutti noi, in contrasto con gli dei, che sono immortali e sovrumani. La vita umana, quindi, è intrinsecamente... mortale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I comuni come noiUn sinonimo di uominiLo sono i discorsi molto ponderatiSono in testa agli artiglieriQuelle da bowling sono molto grosse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mortali

La definizione "Rispetto agli dei sono molto... comuni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I C I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MITICI" MITICI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.