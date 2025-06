Angusti passi montani nei cruciverba: la soluzione è Gole

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Angusti passi montani' è 'Gole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLE

La parola Gole è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gole.

Perché la soluzione è Gole? Angusti passi montani fa riferimento a passaggi stretti e difficili tra le montagne, spesso attraverso gole o canyon profondi. La parola gole indica proprio questi stretti passaggi naturali tra le rocce, utilizzati storicamente come vie di accesso o attraversamento in zone montuose. Sono ambienti suggestivi e pieni di fascino, perfetti per escursioni e avventure nella natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strettissime valliFra i montiLunghi e stretti valichiPassi montaniBlocca i passi montaniSgombra i passi montani

