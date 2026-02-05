La località della Puglia famosa per i trulli

Home / Soluzioni Cruciverba / La località della Puglia famosa per i trulli

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La località della Puglia famosa per i trulli' è 'Alberobello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALBEROBELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La località della Puglia famosa per i trulli" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La località della Puglia famosa per i trulli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alberobello? Alberobello è un famoso borgo pugliese noto per le sue caratteristiche costruzioni a forma di cono chiamate trulli. Questo paese affascina i visitatori con il suo stile unico e patrimonio storico, rendendolo una meta imperdibile per chi desidera scoprire le tradizioni e l'architettura della regione. Situato nella provincia di Bari, rappresenta un simbolo della cultura locale e un patrimonio riconosciuto dall'UNESCO.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La località della Puglia famosa per i trulli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Alberobello

Se la definizione "La località della Puglia famosa per i trulli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La località della Puglia famosa per i trulli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Alberobello:

A Ancona L Livorno B Bologna E Empoli R Roma O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La località della Puglia famosa per i trulli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una meta turistica puglieseDammuso : Pantelleria = trullo : xUna località campana di cui è famosa la MarinaLa località del Friuli famosa per il prosciuttoLocalità calabrese resa famosa dai bronziLa località spagnola famosa per le sue grotteFamosa località balneare nel veneziano