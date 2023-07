Una località campana di cui è famosa la Marina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una località campana di cui è famosa la Marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMEROTA

Significato/Curiosita : Una localita campana di cui e famosa la marina

e località di grotta del ciclope (che ospitava una famosa discoteca), cala del cefalo, cala finocchiara, cala d'arconte (con un'isoletta adiacente) e... Case lungo il litorale di camerota prende il nome di marina di camerota". nel xix secolo ed agli inizi del xx, marina di camerota ha subito il fenomeno dell'emigrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

