Località calabrese resa famosa dai bronzi

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIACE

Curiosità su Localita calabrese resa famosa dai bronzi: Risorgimento, vedi giovanni nicotera. nicotera ([ni'ktera], nicòtra in calabrese) è un comune italiano di 6 348 abitanti della provincia di vibo valentia... I Bronzi di Riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili rispettivamente al 460 e 430 a.C., pervenute in eccezionale stato di conservazione. Le due statue – rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria – sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri scultori dell'età classica. Le ipotesi sulla provenienza e sugli autori delle statue sono diverse, ma non esistono ancora elementi che permettano di attribuire con certezza le opere ad uno specifico scultore. I bronzi si trovano al Museo archeologico ...

