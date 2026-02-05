Fare di un foglio un proiettile di carta

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fare di un foglio un proiettile di carta' è 'Appallottolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPALLOTTOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fare di un foglio un proiettile di carta" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare di un foglio un proiettile di carta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Appallottolare? L'atto di trasformare un foglio di carta in un piccolo proiettile richiede attenzione e abilità. Questo gesto, spesso spontaneo, dimostra creatività e manualità. Utilizzare carta arrotolata come munizione può sembrare semplice, ma richiede precisione. È un modo rapido per creare un oggetto che può essere lanciato con poca forza. Questa azione, comune tra bambini, rappresenta un modo di giocare e sperimentare con materiali di uso quotidiano.

Per risolvere la definizione "Fare di un foglio un proiettile di carta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare di un foglio un proiettile di carta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Appallottolare:

A Ancona P Padova P Padova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto T Torino T Torino O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare di un foglio un proiettile di carta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

