La Soluzione ♚ Confinano con i Somali La definizione e la soluzione di 6 lettere: Confinano con i Somali. ETIOPI - KENIOTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Confinano con i somali: Nel sud-est della penisola arabica, in asia occidentale; confinano con l'oman a sud-est, con l'arabia saudita a sud-ovest e sono bagnati dal golfo persico... L'Etiopia (AFI: /eti.'pja/; in amarico: , Ityoya ), ufficialmente denominata Repubblica Federale Democratica d'Etiopia ( , ye-Ityoya Federalawi Dimokrasiyawi Ripeblik ), è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con una popolazione di circa 121,4 milioni di abitanti e con capitale Addis Abeba. Confina a nord con l'Eritrea, a nordest con il Gibuti e il territorio conteso del Somaliland, a est con la Somalia, a ovest con il Sudan e il Sudan del Sud e a sud con il Kenya. Il più popoloso stato senza sbocco al mare al mondo, occupa una superficie totale di più di 1100000 km², ma con una ... Altre Definizioni con etiopi; confinano; somali; L Altopiano su cui è situata Addis Abeba; Vi si parla l amarico; Confinano con gli Etiopi e i Somali; Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari;

La risposta a Confinano con i Somali

ETIOPI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Confinano con i Somali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.