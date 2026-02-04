Formano rampe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Formano rampe' è 'Scale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Formano rampe" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Formano rampe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Scale? Le scale sono strutture che permettono di salire o scendere tra piani diversi di un edificio, formando una connessione tra i livelli. Sono composte da gradini disposti in modo da garantire sicurezza e facilità di movimento. Utilizzate in case, uffici e spazi pubblici, facilitano il passaggio tra ambienti a quote differenti, offrendo un percorso pratico e funzionale per raggiungere diverse parti di un edificio.

Formano rampe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scale

Se la definizione "Formano rampe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Formano rampe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scale:

S Savona C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Formano rampe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Portano su e giù i clienti nei grandi magazziniCe le risparmia l ascensoreIl pianista le fa senza muoversiInterrompono rampeFormano la nidiataFormano scaleLo formano le AzzorreSi formano dipanando