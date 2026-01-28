Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini

SOLUZIONE: SCALE MOBILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Scale Mobili? Le scale mobili sono strumenti che facilitano il movimento tra i vari livelli di un grande negozio, rendendo più comodo e rapido il trasporto dei clienti. Permettono di evitare le scale tradizionali, offrendo comfort e accessibilità a tutti, anche a chi trasporta carrelli o ha difficoltà motoria. La loro presenza migliora l’esperienza di shopping, rendendo gli spostamenti più pratici e meno faticosi.

Per risolvere la definizione "Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Scale Mobili:

S Savona C Como A Ancona L Livorno E Empoli M Milano O Otranto B Bologna I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portano su e giù i clienti nei grandi magazzini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

