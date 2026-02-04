Dà fiori a stella

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà fiori a stella' è 'Aster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà fiori a stella" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà fiori a stella". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Aster? L'aster è una pianta che produce fiori a forma di stella, riconoscibili per i petali sottili e simmetrici. Spesso presente nei prati e nei giardini, simboleggia l'amore e la memoria. La sua forma delicata e il colore vivace la rendono molto apprezzata in molte culture. Con i suoi fiori, l'aster può decorare composizioni floreali o essere usata come pianta ornamentale.

Per risolvere la definizione "Dà fiori a stella", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà fiori a stella" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aster:

A Ancona S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà fiori a stella" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

