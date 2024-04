La Soluzione ♚ Grossi fiori da giardino

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DALIE

Curiosità su Grossi fiori da giardino: Un giardino in stile escursionistico. ideato, inoltre, per mostrare tutti i tipi di paesaggi giapponesi. dalla grandezza di 5 ettari, è il giardino giapponese... Allmen e le dalie (Allmen und die Dahlien) è un romanzo giallo di Martin Suter del 2013, il terzo che vede come protagonista Johann Friedrich von Allmen. Pubblicato nel 2013 e tradotto in francese e italiano, il romanzo è stato edito in Italia nel 2015 da Sellerio.

