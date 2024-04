La Soluzione ♚ Una struttura politica dell antica Grecia

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Una struttura politica dell antica Grecia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CITTÀ STATO

Curiosità su Una struttura politica dell antica grecia: Di riferimento. con il termine antica grecia (o anche i greci) si indica la civiltà sviluppatasi nella attuale grecia, in albania, nelle isole del mar... Una città-Stato è una zona geografica, solitamente di piccole dimensioni, che si trova sotto la giurisdizione di un'unica città e gode di un grado più o meno ampio di sovranità.

