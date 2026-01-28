Una base che dà sostegno

SOLUZIONE: SUPPORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una base che dà sostegno" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una base che dà sostegno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Supporto? Il termine si riferisce a qualcosa che funge da fondamento o appoggio, fornendo stabilità e sicurezza. È essenziale in molte situazioni per mantenere in equilibrio o facilitare il progresso. Questa idea si ritrova anche in ambiti più astratti, come quello emotivo o sociale, dove aiuta le persone a sentirsi più forti e protette. Un supporto affidabile è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e costruire basi solide per il futuro.

Se la definizione "Una base che dà sostegno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una base che dà sostegno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Supporto:

S Savona U Udine P Padova P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una base che dà sostegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

