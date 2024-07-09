Dà sostegno a chi zoppica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà sostegno a chi zoppica' è 'Bastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASTONE

Perché la soluzione è Bastone? Il bastone rappresenta un ausilio utilizzato per migliorare la stabilità e ridurre il dolore di chi ha difficoltà a camminare. Essendo un supporto, aiuta a mantenere l'equilibrio e a ridurre lo sforzo sulle articolazioni, rendendo più agevole il movimento quotidiano. La sua presenza è fondamentale per persone con zoppia, poiché permette di affrontare le attività con maggiore sicurezza e autonomia. In questo modo, il bastone si configura come un alleato prezioso per chi necessita di sostegno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà sostegno a chi zoppica". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dà sostegno a chi zoppica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bastone

La soluzione associata alla definizione "Dà sostegno a chi zoppica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà sostegno a chi zoppica" conferma che la soluzione 'Bastone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bastone

B Bologna A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà sostegno a chi zoppica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bastone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strumento musicale che secondo la leggenda indusse Dio a far scendere il Diluvio Universale sulla TerraC è chi lo mette fra le ruote per creare problemiLo si portava a passeggioUn sostegno da pareteAzienda che dà sostegno finanziario a una squadraFaceva da sostegno alla viteUna base che dà sostegnoFanno da sostegno ai rami