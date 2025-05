Sostanza che può comportarsi da acido o da base nei cruciverba: la soluzione è Anfotero

ANFOTERO

Curiosità e Significato di "Anfotero"

Perché la soluzione è Anfotero? Una sostanza anfotera è in grado di comportarsi sia come un acido che come una base, a seconda delle condizioni chimiche in cui si trova. Questo comportamento la rende particolarmente versatile nelle reazioni chimiche, permettendole di interagire con diverse sostanze e contribuire a mantenere l'equilibrio nel pH di soluzioni. Esempi comuni di sostanze anfotere includono l'acqua e il bicarbonato di sodio, che possono donare o accettare protoni secondo le necessità della reazione.

Come si scrive la soluzione Anfotero

