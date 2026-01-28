Spregevole vile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spregevole vile' è 'Ignobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGNOBILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spregevole vile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spregevole vile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ignobile? Qualcuno che si comporta con cattiveria o disonestà può essere considerato ignobile, poiché le sue azioni sono spregevoli e degne di disprezzo. Questo termine si riferisce a comportamenti che mancano di dignità e rispetto verso gli altri, suscitando repulsione e condanna. Chi agisce in modo ignobile dimostra una mancanza di integrità e valore morale, rendendo il suo comportamento particolarmente spregevole.

Se la definizione "Spregevole vile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spregevole vile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ignobile:

I Imola G Genova N Napoli O Otranto B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spregevole vile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

