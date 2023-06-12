È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna' è 'Assalto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSALTO

Perché la soluzione è Assalto? Un attacco improvviso e violento che può causare danni e paura, spesso associato a azioni brutali e spietate. In un romanzo di Genna, questa parola descrive un episodio di violenza che lascia il lettore col fiato sospeso, evidenziando la brutalità e la malvagità di chi la compie. È un gesto che distrugge e umilia, suscitando emozioni intense e un senso di minaccia imminente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assalto:

A Ancona S Savona S Savona A Ancona L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È a un tempo devastato e vile in un libro di Genna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

