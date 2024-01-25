Persona crudele e vile

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Persona crudele e vile' è 'Iena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IENA

Perché la soluzione è Iena? Una iena è un animale noto per il suo comportamento spesso spietato e opportunista. Viene associata a chi dimostra mancanza di sensibilità e compassione, agendo senza pietà. Questa figura simbolica rappresenta chi sfrutta le debolezze altrui senza scrupoli. La sua immagine richiama comportamenti meschini e ingiusti. In natura, è un predatore che si inserisce tra i più brutali, incarnando un carattere senza cuore e morale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Persona crudele e vile" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona crudele e vile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Persona crudele e vile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iena

La soluzione associata alla definizione "Persona crudele e vile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona crudele e vile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iena:

I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona crudele e vile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

