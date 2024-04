La Soluzione ♚ Turpe spregevole La definizione e la soluzione di 7 lettere: Turpe spregevole. ABIETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Turpe spregevole: Ucciderò un uomo (Que la bête meure) è un film del 1969 diretto da Claude Chabrol. Aggettivo Significato e Curiosità su: Ucciderò un uomo (Que la bête meure) è un film del 1969 diretto da Claude Chabrol. abietto m sing spregevole, vile sei un essere abietto Sillabazione a | bièt | to Pronuncia IPA: /a'bjtto/ Etimologia / Derivazione derivato dal latino abiectus, participio passato di abicere cioè "respingere, gettare via" Sinonimi abominevole, detestabile, disgustoso. ignobile, immondo, indegno, infame, meschino, ripugnante, turpe, vile

spregevole, schifoso, sordido, squallido, infimo, vergognoso, infimo, fetente, carognesco, miserabile, cattivo

( senso figurato ) basso

Nome turpe dato ad una grossa spada medievale; Turpe osceno; Spregevole informatore; Il suffisso che rende una parola spregevole;

