La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un piatto a base di melanzane passata e formaggio' è 'Parmigiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARMIGIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piatto a base di melanzane passata e formaggio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piatto a base di melanzane passata e formaggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Parmigiana? La parmigiana è un piatto tipico della cucina italiana che combina melanzane fritte, passata di pomodoro e formaggio gratinato. Viene preparata a strati, creando un connubio di sapori ricchi e avvolgenti. È molto amata per la sua semplicità e bontà, rappresentando un classico della tradizione meridionale. La sua preparazione richiede pochi ingredienti ma un gusto intenso.

In presenza della definizione "Un piatto a base di melanzane passata e formaggio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piatto a base di melanzane passata e formaggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Parmigiana:

P Padova A Ancona R Roma M Milano I Imola G Genova I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piatto a base di melanzane passata e formaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

