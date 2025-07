Concittadina di Pizzetti nei cruciverba: la soluzione è Parmigiana

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Concittadina di Pizzetti' è 'Parmigiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARMIGIANA

Curiosità e Significato di Parmigiana

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parmigiana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parmigiana.

Perché la soluzione è Parmigiana? Concittadina di Pizzetti si riferisce a qualcosa legato alla città di Parma, famosa per la sua tradizione culinaria, in particolare la parmigiana. La parola parmigiana indica un piatto tipico italiano, a base di melanzane, salsa di pomodoro e formaggio. È un simbolo della cucina emiliana apprezzata in tutto il mondo, rappresentando il gusto autentico della regione.

Come si scrive la soluzione Parmigiana

Hai davanti la definizione "Concittadina di Pizzetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

