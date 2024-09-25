Piatto a base di melanzane nei cruciverba: la soluzione è Caponata

Home / Soluzioni Cruciverba / Piatto a base di melanzane

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piatto a base di melanzane' è 'Caponata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPONATA

Curiosità e Significato di Caponata

Hai risolto il cruciverba con Caponata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Caponata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piatto siciliano a base di melanzaneUn piatto a base di melanzaneIl piatto spagnolo a base di riso e zafferanoè un ottimo piatto di melanzane in fornoPiatto romano a base di intestino di vitello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Caponata

Hai davanti la definizione "Piatto a base di melanzane" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M I O O N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONSONI" MONSONI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.