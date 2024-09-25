Piatto a base di melanzane nei cruciverba: la soluzione è Caponata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piatto a base di melanzane' è 'Caponata'.
CAPONATA
Curiosità e Significato di Caponata
Caponata.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piatto siciliano a base di melanzaneUn piatto a base di melanzaneIl piatto spagnolo a base di riso e zafferanoè un ottimo piatto di melanzane in fornoPiatto romano a base di intestino di vitello
Come si scrive la soluzione Caponata
La definizione "Piatto a base di melanzane" - la soluzione Caponata:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N M I O O N S
