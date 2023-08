è un ottimo piatto di melanzane in forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: è un ottimo piatto di melanzane in forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARMIGIANA

Significato/Curiosita : E un ottimo piatto di melanzane in forno

Del piatto, il metodo di preparazione più comune consiste nel cuocere in forno o grigliare le melanzane per poi pelarle ottenendo una polpa molle e dal... La parmigiana di melanzane (anche melanzane alla parmigiana o semplicemente parmigiana) è un piatto a base di melanzane fritte e gratinate in forno con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

