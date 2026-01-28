La cittadina sarda di fronte alla Maddalena

Home / Soluzioni Cruciverba / La cittadina sarda di fronte alla Maddalena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La cittadina sarda di fronte alla Maddalena' è 'Palau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALAU

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cittadina sarda di fronte alla Maddalena" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cittadina sarda di fronte alla Maddalena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Palau? Palau è una pittoresca località sarda situata lungo la costa nord-orientale dell'isola, di fronte all'Arcipelago della Maddalena. Rinomata per le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca, è una meta molto amata da turisti e appassionati di nautica. La cittadina offre un affascinante mix di natura, storia e cultura, rappresentando un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze del Golfo di Arzachena.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La cittadina sarda di fronte alla Maddalena nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palau

Quando la definizione "La cittadina sarda di fronte alla Maddalena" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cittadina sarda di fronte alla Maddalena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palau:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona U Udine

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cittadina sarda di fronte alla Maddalena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È di fronte a La MaddalenaLa località sarda con la caratteristica Roccia dell OrsoLa località sarda di fronte all isola della MaddalenaÈ di fronte alla MaddalenaÈ di fronte all Isola della MaddalenaLa cittadina sarda in cui si parla catalanoCittadina di fronte a Windsor con una prestigiosa scuola