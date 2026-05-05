Coprire di goccioline come il sudore la fronte

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Coprire di goccioline come il sudore la fronte' è 'Imperlare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERLARE

Perché la soluzione è Imperlare? Il verbo imperlare descrive l'azione di rendere una superficie ricoperta da piccole gocce d'acqua, come quando il sudore si accumula sulla fronte. È un termine che indica il processo di formazione di cristalline gocce sulla pelle o su altri materiali. Questa parola si utilizza spesso per descrivere situazioni in cui l'umidità si deposita naturalmente o a causa di condizioni atmosferiche. La capacità di imperlare può anche riferirsi a un tessuto o a una superficie che trattiene l'acqua formando una pellicola sottile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coprire di goccioline come il sudore la fronte". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Coprire di goccioline come il sudore la fronte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imperlare

Quando la definizione "Coprire di goccioline come il sudore la fronte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coprire di goccioline come il sudore la fronte" conferma che la soluzione 'Imperlare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imperlare

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coprire di goccioline come il sudore la fronte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imperlare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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