È di fronte alla Maddalena - Cruciverba

Palau è un pittoresco comune situato nella regione della Gallura, in Sardegna, di fronte all'isola della Maddalena. Questa località costiera affacciata sul Mar Tirreno è famosa per la sua bellezza naturale, con acque cristalline, spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato. Palau funge spesso da punto di partenza per escursioni verso l'arcipelago della Maddalena, un parco nazionale marino protetto con isole e isolette. L'area offre opportunità per attività come il nuoto, le immersioni e la navigazione. La posizione strategica di Palau rispetto all'isola della Maddalena ne fa un'importante meta turistica per chi cerca la natura incontaminata e l'avventura.

