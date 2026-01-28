Abbey storico album dei Beatles

SOLUZIONE: ROAD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abbey storico album dei Beatles" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbey storico album dei Beatles". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Road? Il termine si riferisce a una registrazione musicale del celebre gruppo britannico, spesso associata a un particolare luogo storico che richiama atmosfere di tranquillità e spiritualità. La parola si collega anche a un percorso o tragitto, simbolo di un viaggio o di un itinerario. Questo collegamento tra musica e cammino crea un'immagine di esplorazione sonora e spirituale, evocando un senso di scoperta e di serenità.

La soluzione associata alla definizione "Abbey storico album dei Beatles" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbey storico album dei Beatles" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Road:

R Roma O Otranto A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbey storico album dei Beatles" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

