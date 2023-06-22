Born in the storico album di Springsteen

Home / Soluzioni Cruciverba / Born in the storico album di Springsteen

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Born in the storico album di Springsteen' è 'Usa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Born in the storico album di Springsteen" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Born in the storico album di Springsteen". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Born in the storico album di Springsteen nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Usa

In presenza della definizione "Born in the storico album di Springsteen", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Born in the storico album di Springsteen" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Usa:

U Udine S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Born in the storico album di Springsteen" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Abituata, assuefattaOggetto da utilizzare una sola voltaSono 50 Stati siglaBorn in the album di SpringsteenBorn in thè Bruce SpringsteenUno storico album dal vivo di Mina del 1972Born in the canta Bruce SpringsteenBorn in the brano di Springsteen