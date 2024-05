La Soluzione ♚ Famoso album dei Beatles La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : HELP . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. HELP

Significato della soluzione per: Famoso album dei beatles Help o Help! ("aiuto" in lingua inglese) può riferirsi a: Inglese: Sostantivo: help (pl.: helps) . aiuto, collaborazione. Verbo: help (3ª persona sing. presente helps, participio presente helping, passato semplice helped o holp, participio passato helped o holpen) . aiutare. Pronuncia: IPA: /hlp/ . Etimologia / Derivazione: Dall'anglosassone "helpan", stesso significato. . Termini correlati: helper. Dictionary.com, lemma help.

Altre Definizioni con help; famoso; album; beatles;