Abbey di un famoso album dei Beatles
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SOLUZIONE: ROAD
Perchè la soluzione è Road? Road è il titolo di un album dei Beatles che cattura l’atmosfera di un viaggio. Le sue canzoni trasmettono sensazioni di libertà e scoperta, come un percorso che si snoda tra melodie coinvolgenti e testi che invitano a riflettere sul cammino della vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Abbey di un famoso album dei Beatles
- Risposta: ROAD
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: D
Abbey di un famoso album dei Beatles nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Road
La definizione "Abbey di un famoso album dei Beatles" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Road'.
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Road' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbey di un famoso album dei Beatles". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con abbey: L Abbey album dei Beatles
Con famoso: Comune modenese famoso per le ciliegie
Con album: Album di Vasco Rossi spumeggiante