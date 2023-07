In italiano sinonimo di pallet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In italiano sinonimo di pallet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BANCALE

Significato/Curiosita : In italiano sinonimo di pallet

Comprensione per un locutore di madrelingua inglese. sono presenti, ad esempio, in italiano, francese, tedesco, olandese e svedese. in italiano oggi sono ricorrenti... Pallet. un pallet (in italiano paletta, paletta di carico o colloquialmente bancale, pedana o pancale) è una struttura piatta su cui vengono posate merci.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : In italiano sinonimo di pallet : italiano; sinonimo; pallet; In sinonimo italiano di pallet; Un tipico piatto italiano ; Un diffuso quotidiano italiano ; Nome italiano dell hovercraft; Marcell velocista italiano ; In sinonimo italiano di pallet; Un sinonimo di brasiliano; sinonimo di bestemmia; sinonimo di vigili urbani; sinonimo di ellenistiche; In sinonimo italiano di pallet ; Spallet ti l allenatore di calcio; _ Spallet ti allenatore di calcio; Lo Spallet ti allenatore iniz; Solleva e sposta le merci sui pallet ;

Cerca altre Definizioni