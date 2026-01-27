I monaci rinomati per i loro pazienti lavori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I monaci rinomati per i loro pazienti lavori' è 'Certosini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERTOSINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I monaci rinomati per i loro pazienti lavori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I monaci rinomati per i loro pazienti lavori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Certosini? I Certosini sono monaci noti per il loro impegno in attività che richiedono dedizione e precisione. La loro vita è dedicata a lavori che richiedono pazienza e attenzione ai dettagli, spesso in ambito religioso e culturale. La loro presenza rappresenta un esempio di dedizione spirituale e di laboriosità, simbolo di perseveranza e disciplina.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I monaci rinomati per i loro pazienti lavori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I monaci rinomati per i loro pazienti lavori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Certosini:

C Como E Empoli R Roma T Torino O Otranto S Savona I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I monaci rinomati per i loro pazienti lavori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

