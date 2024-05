La Soluzione ♚ Rinomati sigari cubani La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AVANA

Significato della soluzione per: Rinomati sigari cubani L'Avana (in spagnolo La Habana, ufficialmente San Cristóbal de La Habana) è la capitale di Cuba, di cui è anche il principale porto, il centro economico-culturale e il principale polo turistico. È la città più popolata del paese, con una popolazione di 2 106 146 abitanti secondo dati del 2012, e la più popolata dei Caraibi. Come capitale di Cuba, la città è la sede ufficiale degli organi superiori dello Stato e del Governo cubano, di tutti gli organismi centrali e di quasi la totalità delle imprese e associazioni in ambito nazionale. Italiano: Sostantivo: Avana ( approfondimento) m solo sing . (geografia) capitale di Cuba. Sillabazione: A | và | na. Pronuncia: IPA: /a'vana/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Citazione:

