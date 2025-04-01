Frati famosi per la pazienza

SOLUZIONE: CERTOSINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frati famosi per la pazienza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frati famosi per la pazienza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Certosini? I Certosini sono monaci noti per la loro pazienza e dedizione alla vita monastica. Vivono in comunità isolate, seguendo rigorosi voti di silenzio e astinenza, dedicando la loro esistenza alla preghiera e alla meditazione. La loro presenza rappresenta un esempio di tranquillità e disciplina spirituale, spesso considerata un modello di calma interiore e resilienza.

In presenza della definizione "Frati famosi per la pazienza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frati famosi per la pazienza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Certosini:

C Como E Empoli R Roma T Torino O Otranto S Savona I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frati famosi per la pazienza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

